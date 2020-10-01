潘頓戴帽｜蒙古王勁無比閘前退出 高大威猛跨季四連勝

這一天10.1沙田賽馬日，來到尾場二班1400米賽事，臨場先後有2號馬「蒙古王」（徐雨石馬房）、10號「勁無比」（羅富全馬房）相繼退出，開賽時間因此延遲。

兩駒退出之後，投注在牠們身上之特別彩池注項，注碼轉投到大熱門「高大威猛」（姚本輝馬房）身上。

「高大威猛」可說是不負所托，演出維持上季勁勢，雖然未能以一貫放頭跑法競逐，但仍交出前快後勁之走勢，力拒45倍冷門馬「非凡才子」（容天鵬馬房）衝刺，以半馬位之先壓線，取得跨季四連勝。

今季仍未贏馬開齋的練馬師容天鵬，除此賽搏失「非凡才子」之外，較早場合亦有「銀時」及「英之友」相同遭遇，容廐馬整日連番出擊三度入Q，可惜開齋尚要再等一等。

騎師潘頓憑「高大威猛」食尾糊，今戰與莫雷拉睇齊，同得三Win，然而騎師王累積分數雷神跑畢第九場後已帶離，提早封王。

第十場單Win及組合獨贏A1分別派24元及19元，二重彩派766元。

至於跑獲第三、四名馬匹是「輝煌星」及「極速王」。

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