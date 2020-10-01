凱旋門大賽｜台柱心之所慕退出 莫雅改跑業界巨頭

法國凱旋門大賽定於10月4日星期日舉行，最新將有六場賽事轉播來港受注。

練馬師岳伯仁於今日（1日）宣佈，旗下四項一級賽冠軍「心之所慕」將不會角逐本屆凱旋門大賽。

岳伯仁表示，凱旋門大賽將很有可能在受天雨影響的場地舉行，而「心之所慕」至今六捷均在好地或快地錄得，因此讓牠退出今屆賽事。

練者指這匹星級雌馬下一目標改為美國育馬者盃草地大賽，其後則可能出征日本或香港。

岳伯仁仍有四駒列陣凱旋門，包括「日出之國」、「一國元首」、「蛇紋石」及「業界巨頭」，後駒將由莫雅主轡。

歐洲馬后「成全寶」將是第四次角逐此賽，力爭破紀錄地三勝凱旋門。

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