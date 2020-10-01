起底の名門望族｜金牌馬販派斯引入 蔡雷組合粉絲狂歡

今午（10月1日）沙田十場草地日賽，共有五駒服役首次出賽，包括頭場「暴風客」、「粉絲狂歡」、「日日夠」以及第四場「一切順利」與「大眾開心」。

當中頭場「粉絲狂歡」貨源與大部份蔡廐自購新馬相同，均由金牌馬販大衛派斯引入，質素有保證初出表現值得期待。

「粉絲狂歡」之父「戰盔」競賽生涯12戰6勝3位，最煞食跑法就是領放或跟守放頭馬之後。

「戰盔」曾於2011年勝出澳洲賽馬會育馬錦標、香檳錦標及考菲爾德堅尼三項一級賽。

在港同父馬共有12匹曾經上陣，共有七駒取得勝仗，當中不乏「極速駿馬」（已退役）、「艮志騰雲」、「美麗滿紛」等賽駒擅於領放贏馬，與「戰盔」十分相似。

至於「粉絲狂歡」之母Socialist從未出賽，而此駒之母（即「粉絲狂歡」外祖母）Ambitious Lady曾產下生涯三戰兩勝的法國1600米三級賽冠軍Anna Palariva，以及文廐「好友無敵」。

「好友無敵」則三勝1200米賽事，在田草、田泥、谷草賽事均曾勝出，可見場地性能廣泛。

「粉絲狂歡」曾試三課大閘，早段速度相對較慢，入直路追勁不俗，似乎受到外祖父「新路向」的影響較大，日後相信不是純正短途快馬。

不過頭場賽事出馬僅有九匹，而且對手大多均是質新未熟，或者是三零部隊，加上出自名牌貨源，因此「粉絲狂歡」有望一出即有好表現。

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