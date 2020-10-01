R5即場賠率啟示｜顯心星二重彩穩膽 高明駿將三甲有信心

第五場三班1200米：「顯心星」全日最熱馬匹，昨日（30日）開飛1.1倍W，1倍P，直到現時輕輕回到1.3倍，未跑票數已贏晒，一隻馬孭起半個電算機，如無意外，都應該輕鬆取勝，星球馬嚟，唯有買二重彩用佢做膽搏好分多少，其次，點解呢場牌面咁單純賽事會編起第五場重心場次呢？馬會賣大包？希望係啦。

「高明駿將」現時位置票數都唔少嘢，只得1.5倍，都好有信心有三甲，正路大熱Q收場！

全場唯一可以製造驚喜應該係「超霸神駒」，今季初出包尾過終點，跟手試泥閘一放到底，昨日開飛唔係最冷最高34倍W，落到現時23倍應有人關注，搏佢入Q搭「顯心星」有12倍抵搏。

第四選就應輪到「各取所需」，獨贏由昨日最高10倍落到現時8.4倍，應係正常調整，無信心可言，但位置現時只得1.4倍都反映有信心入三甲。

提供：1顯心星、3高明駿將、2超霸神駒、4各取所需

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