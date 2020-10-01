R6即場賠率啟示｜西夏之王有早飛支持 友盈有款浸浸落

第六場五班1200米：睇隔晚飛，就似開條翻版連贏，「電訊飛彈」搭「友盈有款」。

昨日（30日）開飛大熱直到現時都係「電訊飛彈」，不過由昨日最熱2.7倍落到現時2.4W倍，皆因「友盈有款」票數浸浸落，由昨日最高6.9倍落到現時4.7倍W，位置就起昨日5點，已取代「電訊飛彈」成為大熱，1.9倍P。

睇飛就似「友盈有款」有信心再下一城，始終都曾經係高分自購馬，上場贏馬後只加5分有着數，兼且外地跑大爛地有根據，博佢再勝。

「電訊飛彈」上場閘前落飛即有表現，雖然現時獨贏票數被「友盈有款」拉近，但依然2.4倍大熱，位置1.2倍，如臨場有啲信心飛落就好啲。

其餘「龍鳳情祥」都有些少飛落，由昨日最高11倍落到現時9.2倍，但都係嗰個問題，等騎師開齋再諗捧場！

「太陽戰馬」雖然由昨日最高8.3倍落到現時6.7倍，但位置2.1倍冇乜信心，始終係有頭段，冇尾段馬匹，放棄。

「西夏之王」匆匆再戰，上場莫雷拉騎5.7倍落第，可能因賠率乏味所致。

今仗用見習生巫顯東，居然票數都有點異動，由昨日開飛最高22倍，回到現時36倍，8.3倍位置，有啲早飛支持，但談不上有把握，冷位看待。

提供：8友盈有款、2電訊飛彈、11西夏之王、3趣怡

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