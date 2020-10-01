10.1捧盃｜錶之智能首度揚威分級賽 莫雷拉一早料到

莫雷拉於今日（1日）的賽事中再顯功架，夥拍告東尼馬房「錶之智能」，在三級賽國慶盃（草地1000米）中勝出漂亮一仗。這位巴西好手，全日更大演帽子戲法。

莫雷拉說：「我對上一次策騎『錶之智能』，馬兒仍由大摩訓練，當時牠已給予我甚佳觀感，所以今日牠在我胯下取勝，我並不感到意外。」

「牠一直給我的感覺是匹有能力的馬，能揚威分級賽，只是遲早問題，可幸今日牠便能做到了，我亦感到相當高興。」

出自父系「盡善盡美」的「錶之智能」，今仗在起步後於莫雷拉催策下便上前領先，亦避開了涉及「大金庫」、「日日精彩」、「怡昌寶寶」、「勝利風範」及「有理共想」等駒在內的擠迫事件。

在取得領先後，「錶之智能」便一直沿外欄競跑，走勢暢順，過終點時以2.75馬位之先擊敗亞軍「旌暉」奪魁。

莫雷拉續說：「早段沒有對手上前向我們施壓，令我感到意外，但我亦因而能在前半程穩定座騎走勢。」

「跑至半程時，『錶之智能』已能順其自然地灑開大步在前競跑，由於只負輕磅，末段亦能再次增速，令牠得以交出最佳表現，當時我已知道勝券在握。」

今仗是「錶之智能」加盟告東尼馬房後的第二次上陣，於上仗跑獲殿軍後，今仗已能為這位兩屆香港冠軍練馬師建功，賽後告東尼表示，他將部署馬兒增程出擊。

告東尼說：「上仗是『錶之智能』季內首次上陣，當時狀態尚未十足，但今日一戰牠狀態續進，我亦已預料牠可以取勝。下仗牠會增程角逐1200米，相信阻力不大。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199