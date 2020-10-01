金牌馬販揀手貨｜開季一切順利 蔡約翰今季可令粉絲狂歡

11屆冠軍練馬師阿John Size蔡約翰被人稱為「蔡神仙」，當然唔係浪得虛名，因為佢每季都贏唔少馬，主要係佢啲新馬夠勁，單季贏三、四場比比皆是不過阿John上季批新馬就失靈，導致埋單只贏46Win，係佢來港從練以來成績第二最差嘅一季。

但所謂物極必反，今季蔡廐已有「凌駕」及「共創繽紛」完成跨季連捷，可見神仙批新兵上力唔錯，可成為佢最強爭功後盾。

今日（1日）沙田賽事有兩組四班1200米，蔡約翰派兩匹初出馬上陣，分別係頭場「粉絲狂歡」同第四場「一切順利」，兩駒都係金牌馬販派斯的貨源，質素應有保證。

「粉絲狂歡」馬主之一馬景煊，過往曾有「魚躍鳥飛」由蔡約翰訓練取得三Win，馬生改呢個馬名其實有啲意思，因為佢希望匹馬成就唔錯，吸引唔少粉絲支持，馬仔贏，Fans又可贏錢，大家自然可開心狂歡。

「粉絲狂歡」落地試咗三個泥閘，走勢唔係太多嘢睇到，有種神秘感，趁未走光前，初出已可買定先。

至於「一切順利」，馬主劉志榮舊馬名重用第三次，對上兩駒都可取四捷，幕後對四歲新馬都有期望，試四課泥閘都越試越好，當然希望初出一切順利即勝。

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