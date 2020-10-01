R10即場賠率啟示｜輝煌星WP票數都勁 家樂飛駒受注視

第十場二班1400米：睇票數最值得留意應該係「輝煌星」，昨日（30日）開飛15倍，去到5點已落到10倍，現時穿咗10倍得9.7倍，位置飛都勁。

昨日3點，位置係3.1倍，到8點已變成大熱2.4倍直到現時，完全冇諗過佢會位置大熱。

相比之下，佢嘅位置勁之餘，其他對手嘅位置飛係冇乜信心。

「輝煌星」上場跑同程後上悅目，今仗係票數加持下博佢爆半冷，捧埋A3組合，係現時最熱只有2.8倍。

「高大威猛」初上第二班跑都係大熱，2.2倍W，位置都由昨日開飛2.8倍落到現時1.4倍，堅有信心。

「將耀」隔晚11倍W，2.8倍位置就有晒飛啦，現時落到10倍W，就似配合馬房今日攻勢。

「家樂飛駒」上仗99倍後上跑第五係本身來港後最佳名次，今仗再跑同程即受人注視，由昨日開飛到現時係36倍，位置就有8.3倍有些少飛，有本錢就兼顧一票。

「美麗非凡」連仗表現不濟，但依然有捧場客追捧，昨日開飛最高10倍，落吓落吓落到現時7.9倍，位置飛亦都增加不少到現時2.4倍，但始終冇太大信心！

提供：5輝煌星、14將耀、8高大威猛、1美麗非凡

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