蘇廐獨出一駒｜維繫友誼默默支持 冼為堅要見證蘇保羅開齋

開季後跑咗七期賽事，現時仲有四位練馬師何良、蘇保羅、容天鵬及霍利時未開齋。

上述四位練者當然都心急想開糊，今期（1日）阿Paul蘇保羅獨出一匹第三場四班1600米「友誼之星」，呢匹八歲馬季內初出已於同程得第二，正所謂老馬利季初，當然想盡早執番場頭馬。

「友誼之星」馬主冼為堅早喺60年代已加入養馬行列，作風君子也戰意鮮明，雖然佢已年過九十，不過仍經常入場為愛駒打氣。

阿Paul來港開倉後，馬主冼生一直支持，代表作當然是「友誼至上」曾經喺2010年贏過G1董事盃，彼此梗係友誼萬歲。

「友誼之星」雖只身處四班，但若然今日贏馬為阿Paul開齋，呢張頭馬相一樣好有意義。

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