10.1戰果｜輪到田泰安零雞蛋 呂健威日馬仲未斷纜

跑完馬又要幫三大高手埋單計數，莫雷拉及潘頓今期（1日）在沙田各贏三場，賽後分佔騎師榜一、二位。

潘頓原以九Win排第三，如今一下子升至12Win，壓過本以11Win排第二的田泰安。

剛周日（9月27日）田泰安於沙田大演帽子戲法，當時潘、雷分別僅一捷及食蛋。

事隔四天，田泰安在同一馬場上全軍覆沒，反觀潘、雷卻雙雙中三元，馬圈再一次風水輪流轉！

雷神最新以18場頭馬領前，潘、田分別排第二及第三。

另一方面，原有呂健威及何澤堯日馬未斷纜，後者今午卒之失守，出賽七場全輸。

反而呂健威勝出第六場「獵狐章者」，成為騎練之中唯一季內暫時逢跑日馬例贏之人。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199