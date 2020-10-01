心頭好補中｜潘頓起孖 近四季10.1賽日起碼贏兩場馬

今次（1日）公眾假期田草日馬，榜首騎師莫雷拉跑完七場已連中三元。

其主要競爭對手潘頓亦唔執輸，在第八場四班1400米賽事，替沈集成馬房「心頭好」補中贏馬，個人有兩Win進賬。

事實上，潘頓近季在國慶日賽馬成績一向不俗，對上三季兩度起孖及一次食大四喜，今年保持佳績，跑了八場取得起孖紀錄。

「心頭好」跨季連續三仗由潘頓壓陣，人馬獲兩冠一亞不失Q。

這匹四歲新西蘭自購新馬仗負頂磅獲勝，下場將要升上第三班作賽。

練馬師沈集成說：「『心頭好』只有四歲，今場負133磅，可以克服重磅的阻力，交出頭馬，表現十分出色。」

「牠最可貴之處是鬥心強橫，留住跑可以發揮出應有的水準。

「只要進度理想，『心頭好』升戰第三班仍有作為，牠會主攻1400米，待成熟後才決定將來增程跑1600米，甚至是1800米。」

第八場單Win及組合獨贏A1分別派33元及21.5元，二重彩派180元。

至於跑獲第二至四名馬匹順序為「金元寶馬」、「心中有您」及「紫菜福星」。

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