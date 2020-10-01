俄國君王變將王｜萬眾矚目！韋達打吡棋子日前抵港

每年的暑期，都是香港馬主在外國引入自購馬的高峰期，務求物色有潛質的馬準備爭奪四歲馬的三場大賽。

今年引入的自購馬之中，較有名氣的應是英國三級賽1993米的漢普頓宮錦標盟主「俄國君王」，因為此賽第三名的「柏林探戈」亦來港服役，盛傳身價更高達過一千萬港元，那麼「俄國君王」豈非更貴？

不過「俄國君王」的新馬主，「將」系馬主張舜清沒有透露馬匹身價，不過能引入這匹好馬，全因張生有朋友認識此駒的馬主，在洽談下成功購入此駒，現時張生更計劃將馬匹改名為「將王」。

「將王」早前已抵港，韋達更愛不釋手，更希望可盡快親自為牠操練，可見此馬必是韋達爭奪今季四歲系列賽的重要棋子。

撰文：關志彬

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