R9即場賠率啟示｜一路最熱 美麗多多臨場巨額位置過關

第九場三班1400米：睇隔夜飛，最值得留意係「鑽飛龍」，昨日（9月30日）開飛全日最高9.6倍，浸吓浸吓落到現時7.5倍，明顯早飛已有。

雖然現時位置2.1倍略嫌唔夠重，但呢個馬房反而唔好太熱，1W3P，三揀一捧埋A3組合，現時2.9倍。

「美麗多多」位置開飛1.2倍，但到3點就已回到2.5倍，皆因當時有重飛買落「快馬奔馳」（1.5倍）。

去到近晚上9點，位置大熱再度易手去到「志在四方」上，1.7倍位置直到現時，但佢嘅W飛現時4倍未可講好有信心贏得，位置機會大。

「美麗多多」2.8倍W由昨日一路大熱，現時3.9倍，臨場位置受巨額過關飛影響一度落到1.4倍。

「錶之智慧」今季77倍跑田草1400米第九，好似冇乜表現，但其實唔差。

今仗再跑同程換人，立即有飛，由昨日開飛最高54倍，唔覺唔覺落到現時48倍，位置8.7倍有晒墊底飛，爆埋唔出奇，呢隻都係A3。

提供：4鑽飛龍、7錶之智慧、2志在四方、1全民佳知

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