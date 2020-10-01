賀賢五捷良駒｜福多寶排1檔大晒 賀廐破天荒首勝從化兵

是日（10月1日）十場賽事出馬冷清，第二場三班1800米賽事僅有八駒上陣。

大熱門落在韋達馬房「全才」，此駒在港苦戰21仗僅獲五亞一季，上季潘頓曾策此駒三次均屈居亞軍，運氣認真一般。

今場潘頓發揮已相當具有步速智慧，頭三段時間為1:00.54秒，比標準時間慢0.81秒，騎者在步速變慢時立即將「全才」抽出外檔衝刺，務求先發制人。

然而本場頭馬落在賀廐「福多寶」，在巴度胯下在直路沿欄而上，在終點前力擒大熱門「全才」掄元，取得競賽生涯第五場頭馬。

計算今仗在內，「福多寶」共五次排1檔作賽，取得三冠一季佳績。

賀賢賽後說：「『福多寶』是我廐首匹取勝的從化馬，牠在從化70天充滿新鮮感。」

「我感謝整個馬房團隊的幫忙及配合，賽前馬主問我，跑完今仗會否再將『福多寶』運往從化。」

「我回答馬主，先觀察完今仗表現再作決定。」

「結果『福多寶』今場跑得非常好，馬主當然同意我再安排此馬上從化。」

「牠曾有喘鳴症毛病，感謝馬會獸醫，手術十分成功，希望牠可保持健康，繼續為馬主爭取好成績。」

至於韋達上季與潘頓合作11次獲得五場亞軍，今場「全才」再度跑第二，換言之二人仍未能攜手贏馬。

第二場單Ｗin及組合獨贏A3分別派84.5及36元，二重彩派325元。

第三、四名順序為「神龍駒」及「鑲白旗」。

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