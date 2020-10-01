姚本輝講部署｜期待高大威猛 與金鎗六十同場較量

姚本輝雖然今季鋒芒稍不及去季，但今日（1日）尾場二班1400米仍憑「高大威猛」贏馬。

此駒已跨季連贏四場頭馬，兼與潘頓合作不敗，人馬可謂銳不可擋。

賽後姚本輝對這匹五歲超新星讚不絕口，皆因此駒已經連續七戰不失Q，勁取五冠兩亞。

姚本輝笑言：「『高大威猛』今仗升班兼負輕磅作賽，續爭首本的1400米，在潘頓的優秀發揮下，成功再贏一仗，我感到很滿意。」

「下仗我將會安排牠增程跑1600米，且看牠能否應付。」

「其實今仗『高大威猛』繼續造快時間贏馬，反映潛力深不見底。」

「若果保持現時進度，我希望假以時日，牠可以與『金鎗六十』同場一較高下。」

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