賽後報告｜四宗罰錢涉款67000元 四位騎師被判停賽

10月1日沙田日馬賽後報告重點

第1場第四班1200米：於宣佈出賽時，「大醇威」與「清新動力」均申報騎師為何澤堯。

小組確定何澤堯已落實策騎「大醇威」。

因此，小組批准「清新動力」改由史卓豐策騎。

何澤堯因此項宣佈出賽錯誤，被罰款二千元。

第五名馬匹「粉絲狂歡」的騎師莫雷拉被裁定違反賽事規例第100（2）條，未有力策座騎至終點，表現未能令小組滿意，事緣他在末段手足並用催策座騎時，減弱了催策的力度。

考慮了此宗事件的情況及第四名與第五名馬匹過終點時的距離，小組認為適當的處罰是判罰莫雷拉由十月七日星期三開始停賽，直至十月十二日星期一才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。

賽後，獸醫報告，內窺鏡檢查顯示「銀時」的氣管內有很多血。

「銀時」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第2場第三班1800米：「悅裕」於開閘時四蹄滯立，因而失地甚多。

由於這已是「悅裕」最近三仗以來第二次出閘十分緩慢，小組着令該駒必須連續多次試閘及格後，才可再次出賽。

小組就「全才」於賽後被發現身上有鞭痕，向該駒的騎師潘頓及獸醫事務高級經理（規管營運）彭禮安醫生查詢。

潘頓其後被罰款一萬元。

在首席騎術教練高雅志在場下，小組告誡見習騎師周俊樂（「鑲白旗」），小組認為他未有在「全才」得以繞過「鑲白旗」推進前在「好計」外側充份確立位置，是錯誤的做法。

小組進一步告誡見習騎師周俊樂，他必須確保騎法能讓座騎望空，並於機會出現時能進佔更有利的位置。

獸醫於賽後立即檢查「神舟寶駒」，發現該駒患有「喘鳴症」，而該駒過往亦有此毛病報告。

第3場第四班1600米：「電路一號」在起步點踢中欄杆，獸醫檢查後，認為該駒適宜出賽。

跑過三百五十米處時，「開心日子」在「新界之星」與「自然力量」（史卓豐）之間受擠迫之際收慢，當時「自然力量」向內斜跑。

小組譴責史卓豐，並告誡他，在類似情況下必須盡力阻止座騎斜跑。

小組告誡賀銘年，小組認為他沒有嘗試帶離「自然力量」是錯誤的做法，因為「快步速」於過了千五米處後已領先「自然力量」半個至四分三個馬位。

小組進一步告誡他，倘若他帶離「自然力量」，他可能有機會佔取「會展達人」或「電路一號」之後的位置，而該兩駒自較外檔出閘後正受催策以佔取前列位置。

小組告誡賀銘年，必須確保他的騎法不會令座騎不必要地多走腳程。

第4場第四班1200米：小組就潘明輝（「高能量」）因對入位無望的座騎不必要地用鞭而警告他。

獸醫於賽後立即檢查「幸運拼圖」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血。

「幸運拼圖」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第5場第三班1200米：趨近八百米處時，搶口及難以穩定走勢的「高明駿將」收慢避開「暖在你心」（巴度）的後蹄，當時「暖在你心」在尚未充份帶離下向內移入。

小組譴責巴度，並告誡他，儘管小組接納「高明駿將」的走勢是造成此宗事件的原因之一，但無論如何，他有責任確保在座騎已充份帶離其他馬匹後才轉換跑線。

跟隨「高明駿將」的「馬功臣」因而在該駒之後處於窘境。

第6場第五班1200米：賽後，田泰安（「太陽戰馬」）表示，由於座騎是日負頂磅上陣，他於早段須消耗座騎很多力氣，方能按策騎指示佔取前列位置。

他說，座騎於上口時走勢暢順，但入直路時受催策後未有加速，在賽事較後階段對其催策毫無反應，末段未能以勁勢衝刺，表現令人失望。

獸醫於賽後立即檢查「太陽戰馬」，並無發現任何明顯異常之處。

第7場國慶盃國際三級賽1000米：抵達起步點後，「日日精彩」被發現左後蹄球節部位有多處輕微割傷。

獸醫檢查「日日精彩」後，認為該駒適宜出賽。「旌暉」與「錶之智能」於起步時互相觸碰。

「怡昌寶寶」與「勝利風範」於起步時互相碰撞。「怡昌寶寶」、「勝利風範」及「有理共想」其後均在「日日精彩」與「大金庫」之間嚴重受擠迫，當時「日日精彩」向外斜跑，繼而向內移回以紓緩緊迫，而「大金庫」則出閘笨拙及向內斜跑。

這導致「怡昌寶寶」、「勝利風範」及「有理共想」均嚴重失去平衡及失地。

由於小組認為此宗事件不涉及騎師不小心策騎，因此不採取進一步行動。

「日日精彩」於早段失去左前蹄的蹄鐵。

獸醫於賽後立即檢查「勝利風範」，並無發現任何明顯異常之處。

「勝利風範」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

賽後，獸醫應練馬師苗禮德的要求替「怡昌寶寶」進行內窺鏡檢查。

獸醫表示，是項檢查顯示該駒的氣管內有很多血。

「怡昌寶寶」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第8場第四班1400米：史卓豐（「金元寶馬」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100（1）條〕，事緣於趨近三百米處時，他未有採取足夠措施阻止座騎在尚未帶離「活力長勝」時向內斜跑，導致該駒須勒避及失去應有的跑線，亦導致「堅有料」受阻礙。

小組判罰史卓豐由十月二十一日星期三開始停賽，直至十月二十五日星期日才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。

此外，史卓豐被罰款二萬五千元。

第9場第三班1400米：進入直路時，「美麗多多」在「加州嶺域」與「綫路勇駒」之間無路可上後移至「綫路勇駒」內側，當時「綫路勇駒」向外斜跑。

由於小組認為「美麗多多」尚未在「綫路勇駒」外側確立跑線，因此不採取進一步行動。

四百米處，「加州嶺域」在「綫路勇駒」外側緊迫競跑，當時「綫路勇駒」移至「專一」外側。何澤堯（「全民佳知」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100（1）條〕，事緣在跑過四百米處時，他在尚未帶離「快馬飛馳」時將座騎向外移出，導致該駒勒避及失去應有的跑線。

小組判罰何澤堯由十月二十一日星期三開始停賽，直至十月二十五日星期日才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。

此外，何澤堯被罰款三萬元。

跑過三百米處時，「快馬飛馳」在「全民佳知」外側處於窘境，當時「全民佳知」向外斜跑。

賽後，賀銘年（「鑽飛龍」）報告，自外檔出閘後，他於早段在一段不短的途程上大力催策座騎以佔取前列位置。

他說，「鑽飛龍」儘管受催策，但加速緩慢，他未能超越內側的馬匹，導致座騎沿途在沒有遮擋下走外疊。

他續說，「鑽飛龍」沿途發出異常呼吸聲，他認為這是座騎於末段未能以勁勢衝刺的原因。

獸醫於賽後立即檢查「鑽飛龍」，並無發現任何明顯異常之處。

第10場第二班1400米：抵達配鞍房後，「輝煌星」重新裝上左前蹄的蹄鐵。

蔡明紹在亮相圈上馬後，「將耀」煩躁不安，將頭後仰及以後足豎立，導致蔡明紹面部輕微受傷。

蔡明紹在亮相圈接受首席醫療主任檢查後，獲准重新上馬前往起步點。

抵達起步點後，首席醫療主任再度替蔡明紹檢查，認為他適宜履行策騎聘約。

進入跑道後，波健士被「勁無比」拋下，該駒其後在鞍上無人下前行了一段途程。

由於波健士未能履行策騎聘約，小組着令「勁無比」退出。

抵達起步點後，田泰安表示對「蒙古王」的動作有疑慮。

獸醫檢查「蒙古王」後，認為該駒左前腿不良於行，因而不適宜出賽。

小組按照獸醫意見着令「蒙古王」退出。

「蒙古王」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

「聰明導彈」出閘十分笨拙，頭部後仰，因而失去平衡。

賀銘年（「極速王」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100（1）條〕，事緣在一千三百五十米處，他容許座騎在尚未帶離「將耀」時向內斜跑，導致該駒須勒避及失去應有的跑線。

小組判罰賀銘年由十月二十八日星期三開始停賽，直至十一月二日星期一才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。

獸醫於賽後立即檢查「真妙星」，內窺鏡檢查顯示該駒的氣管內有很多血。

「真妙星」必須通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199