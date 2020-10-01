賽事意外｜波健士整親冇跑 蔡明紹撞傷鼻流晒血照跑

行船跑馬三分險！今午（1日）沙田日賽尾場二班1400米舉行前發生意外事件，結果全場有兩個騎師及兩匹賽駒退出。

臨場馬匹行圈亮相期間，蔡明紹被座騎「將耀」突然起擒撞傷鼻子，當場流血，需接受治理。

蔡明紹經治理後照常上馬出賽，而到達起步點後，他亦再落馬接受工作人員檢視鼻傷，最終重新上馬入閘參賽。

「將耀」結果跑第七名，表現一般。

同場「勁無比」去到起步點後跑脫並將波健士拋下，騎者其後在工作人員摻扶下返回馬場醫護室，馬兒則被馬會着令退出。

另外，同場還有「蒙古王」離開沙圈後，因健康理由被着令退賽。

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