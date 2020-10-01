顯心星｜再贏跑出開鑼後最熱獨贏 方嘉柏：牠前途無限

未知是否受今日（1日）社會事件影響，沙田日馬多場賽事均出馬不足額，導致賽果普遍正路。

第五場三班1200米，擂台躉為方嘉柏馬房的明星馬「顯心星」，加上續配人馬合作兩戰全勝的莫雷拉，閘前曾一度熱至1.1倍，最終順利打叠再贏，成為今季第二匹兩捷馬（首匹為「勁博」）。

顯心星單Win及組合獨贏A1俱派12.5元，為本季暫時最熱的頭場。

今場「顯心星」出閘不快，沿途走勢亦帶稚嫩，卻仍然能夠後上掄元，潛藏甚豐，假以時日有望擠身香港分級賽事。

曾一度揚言，希望部署「顯心星」跑來年經典一哩賽的練馬師方嘉柏，賽後受訪時對此駒讚不絕口，他說：「『顯心星』今場出閘有少少緩慢，但很快已交回正常的走勢。」

「其實那時我完全沒有擔心，因為在我心目中，牠的質素極高，只要學懂放鬆及收斂口勁，將來前途無可限量，下場多數仍然跑1400米。」

「至於稍後會否進一步增程，相信要待明年一月才明朗化，一切待馬兒的進度如何才可以決定。」

「我預計牠今場贏馬後，將加六分左右，下場升上二班負輕磅。」

「我並不擔心，只要牠屆時交出應有水準，我認為牠仍具相當大的勝望。」

第五場二至四名順序為「暖在你心」、「各取所需」及「高明駿將」。

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