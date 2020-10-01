R7即場賠率啟示｜錶之智能隔夜飛犀利 旌暉賠率合理

第七場三級賽1000米：是日另一匹東廐重飛馬「錶之智能」，換莫雷拉騎，跑上季贏馬路程，即時成為大熱門。

但由昨日開飛熱到2倍W，1倍P直到現時就真係估唔到，啲隔夜飛咁犀利，佔當時獨贏投注金額近40%，信心大到不得了。

無可否認，佢嘅爭勝條件比同場對手突出，熱就熱啲，最緊要係中，咁嘅票數如跑第二，唔收貨啦！

「日日精彩」4.4倍W落到現時3.1倍，1.4倍P，有信心攻堅。

「旌暉」八歲老馬冇保留，13倍W合理，而位置得2.7倍就好有信心入三甲。

「大金庫」上場閘前落重飛，4.7倍W僅勝似已有所交代，今仗7.4倍W就應唔使理會。

「勝利風範」昨日中午開飛直至3點，位置都係佢大熱1倍，但隨着「錶之智能」落重飛，到3點半，佢位置已回到1.7倍，而當時「錶之智能」已係1倍位置，現時兩倍位置都有信心入三甲。

提供：4錶之智能、3旌暉、2日日精彩、6勝利風範

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