R1即場賠率啟示｜飛馬輝煌睇飛似贏梗 銀時快放著數

第一場四班1200米：由昨日（30日）開飛直到今日（1日）中午，「飛馬輝煌」大熱門地位穩如泰山，開飛1.9倍W，1倍位置，到現時都只係輕微回升到2.3倍，1.2倍位置，係佔獨贏總投注金額560萬嘅45%，誇張到不得了，啲飛咁勁，似贏梗無對手。

此駒上仗初出田草1000米跑第二高水準。

今季丁廐未有一匹馬賽前成為大熱門，所以無大熱門數據提供，但此廏嘅「君達星」，上季5次出賽，5次大熱有4次勝出，可算係大熱搏馬成功率幾高，信佢單W，二重彩膽。

「大醇威」上仗同「飛馬輝煌」同場跑第六，表現不過不失，昨日W飛次熱6.7倍，輕微落到現時5.7倍，1.9倍位置，睇飛就談不上有信心，只不過係上場跑近算有些少近績，再這呢匹都係自購馬，75分減到現時53分，相比起同場幾匹初出52分新馬嚟講，應該點都有啲著數啩，正路配腳。

「得益良多」算係有飛，開飛7.6倍落到現時6.4倍，位置1.8倍仲熱過「大醇威」1點子。

但騎師係唯一未開齋嘅外藉大師父，誰人有信心呢？跑出當抽水！

不如留意「銀時」，開飛至現時企硬8.4倍W，位置2倍，有晒墊底飛。

今場排一檔，前速快放頭跑，有著數，三重彩同四重彩配腳之選。

可買單T組合（1+3+8），由16倍落到現時13倍。

現時騎師王潘頓騎9匹（1.85倍），莫雷拉騎10匹（2.15倍），但睇落都係信雷神。

提供：1飛馬輝煌、3大醇威、8銀時、5粉絲狂歡

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