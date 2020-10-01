告東尼第1299場頭馬｜錶之智能輕取國慶盃 今季劍指香港短途錦標

今午（1日）第七場上演全日重頭戲三級賽1000米國慶盃，只有七駒上陣。

告東尼馬房「錶之智能」成為1.9倍頂頭大熱門，結果在莫雷拉胯下排七檔沿途前領，藉著負117磅之利，於直路帶離剩餘對手，最終輕鬆奪得此項賽事。

「錶之智能」奪得國慶盃後，成功為馬主奪得50萬遞增獎金，至於此駒已在今年3月8日首次勝出二班賽事後，取得100萬優異成績特別獎金。

今季兩場三級賽均由大熱門及輕磅馬勝出，於周日（9月27日）慶典盃則由1.8倍「金鎗六十」負116磅贏馬。

此場賽事為告東尼成為練馬師後第1299場頭馬，而練者第1200 Win則於去年1月27日憑馬王「時時精綵」奪得三級賽百週年紀念銀瓶。

雷神今日表現相當出色，憑「顯心星」、「獵狐章者」及「錶之智能」連續包辦第五及六口孖寶。

他亦連贏兩屆國慶盃，上季則憑蔡廐「美麗滿載」（已退役）奪魁。

告東尼說：「『錶之智能』上場季內初出，狀態未夠弗，因此只能跑得第四名。」

「今場狀態比上仗好，我預計牠今場贏面很大。」

「我將安排『錶之智能』出戰10月18日二級賽1200米精英碗，季內目標是12月的香港短途錦標。」

第七場單Win及組合獨贏A1同樣派19元，二重彩派131元。

第二至四名順序為「旌暉」、「大金庫」及「日日精彩」。

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