R4即場賠率啟示｜幸運拼圖搏殺格半冷膽 英之友放頭跑著數

第四場四班1200米：大熱落起初出嘅「大眾開心」，昨日開飛3.4倍W，熱到現時4.1倍無大上落，位置起早段有2倍，但去到大約晚上8點，變成大熱1.3倍，即時將原本位置大熱門「喜駿之星」，由1.2倍回升到2倍。

雖然初出，但早飛力強，尤其係位置方面，可能有關人仕覺得同場舊馬實力嘛嘛，應有三甲。

另一匹初出，雷神座騎「一切順利」亦都有飛，開飛7.2倍唔太似樣，但3點過後開始落飛，去到晚上9點落到6倍，現時進一步去到5.2倍，信心、金錢增加不少，位置2.3倍就略嫌好分。

「幸運拼圖」上場18倍跑泥地，輕鬆程度猶如加課，今場跑草地用田泰安，隔晚10倍W，2.8倍P已有晒墊底飛啦，現時落到8倍，1.6倍P，騎練合作今季已兩勝，今仗都似搏殺格，半冷膽。

「英之友」票數同「幸運拼圖」幾相似，又係隔晚到現時企硬10倍，磅輕，檔好，放頭跑有著數，預佢一票。

提供：8幸運拼圖、3一切順利、5英之友、6喜駿之星

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199