魔族閃焰｜12項G1冠軍練者 音無秀孝破解短途馬錦標

將於周日（4日）在東京東部的中山競馬場舉行的短途馬錦標（1200米一級賽），為日本秋季上演的首項大賽，也是今年第二項短途一級賽。

熱門之選的參戰馬「魔族閃焰」曾三度出爭一級賽，並在今年的高松宮紀念賽取得首場一級賽頭馬。

「魔族閃焰」至今在中山角逐的五仗，途程均為1200米，取得三冠兩亞，包括在去年的短途馬錦標中，僅以半個馬位之差敗於「倫敦塔」，屈居亞軍。

五歲雌馬「魔族閃焰」由音無秀孝訓練，以關西的栗東練馬中心為基地。

練馬師音無秀孝說：「牠今年的部署與去年一樣，但牠去年仍有點身重。我覺得牠今年的狀態更佳。」

音無秀孝至今已累積12場一級賽頭馬，將力爭首奪短途馬錦標。

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