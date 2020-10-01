沙田馬場｜馬會宿舍難保障私隱 2000幾呎薛恩都唔住

香港大部份打工仔，每日上班下班都花咗唔少時間，尤其住新界北去港島或九龍，閒閒地要一個半鐘，來回至少兩三個鐘都咪話唔傷。

有無諗過，如果你係馬會高級職員、練馬師或聘約騎師，就唔會有呢樣煩惱，住在馬場內宿舍間間2,000幾呎，每朝落樓下就開工，真係爽到痹！

然而身在其中，又發覺並非個個有同一想法，早輪有報道話薛恩搬離宿舍，租住附近私人屋苑。

事實上，另有不少練馬師也是同一情況，寧願向馬會攞番少少津貼，自己出外面搵地方住。

波仔早兩日與圈中友人吹水講起此話題，有點不明所以。

友人向佢解釋，在宿舍範圍內保安森嚴，例如朋友探訪要登記，即係俾馬會知道你同乜人來往。

呢一點已經好擇使，仲有宿舍樓上樓下都是圈中人，任何家事都無秘密，有時兩公婆嗌交亦會通天。

所以為保持番一點私隱，好多人會選擇唔喺宿舍住。（攝記聯盟）

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