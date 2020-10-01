告東尼千三捷｜綫路勇駒跨季冧莊 東廐今季首度起孖

告東尼貴為殿堂級練馬師，今日（1日）可謂在沙田盡領風騷，除憑「錶之智能」捧走主題賽事第七場國慶盃外，還於第九場三班1400米勝出「綫路勇駒」。

從練至今，告東尼剛好贏了1,300場頭馬，寫下新一頁威水史，而今天亦見證東廐季內首次起孖。

年屆八歲的「綫路勇駒」，上季尾在田泰安胯下勝出四班1400米，今仗升班換上蔡明紹執韁，埋門落飛得手，一條直路逢馬過馬。

「綫路勇駒」食出跨季孖寶之餘，亦一連四仗未失Q，可謂越老越可愛。

眾所周知，蔡明紹是告東尼一手栽培的徒弟，可惜數年前開始二人減少合作。

對上一次攜手建功已數到2018年1月21日的「加州福星」（已退役），如今相隔超過32個月，兩師傅恢復合作贏馬，兼且是練者從練第1,300Ｗin，可謂百般滋味在心頭。

賽後告東尼笑逐顏開，他說：「我也不知道自己原來已經在港勝出第1,300場頭馬，當然開心，希望頭馬可以陸續有來。」

第九場二至四名依次為「美麗多多」、「二話不說」及「專一」。

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