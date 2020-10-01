二重彩推介｜雷神啱做扶手棍 顯心星證實堅有料

現時練馬師榜領先者為方嘉柏，騎師方面則是莫雷拉。

他們都於季初表現大勇，這個騎練組合當然要高度關注。

周四（1日）第五場三班1200米，方嘉柏將再次把「顯心星」交付莫雷拉手上。

有一個數據都幾有趣，就是「遙遠星空」在港子嗣，今季已經交出三Win。

最近期例子就有「有得精彩」於剛周日（9月27日）贏馬，還有「夢想成金」三出三勝保持不敗。

既然有亮麗數據支持，「顯心星」好值得作為二重彩膽。

此駒四度出賽取兩冠一亞一殿，今次再由贏馬拍檔莫雷拉主理，相信可以再下一城。

同場「高明駿將」來港後雖未開齋，但就經常跑得接近，強配潘頓競爭力提升不少。

「各取所需」演出準繩，值得兼顧。

第八場四班1400米，「堅有料」是理想選擇。

此駒今季已跑過一場泥地作為熱身，今次重返草地兼用到莫雷拉，鬥志百分百。

「心頭好」近兩場非冠即亞，同屬爭勝分子之一。

「心中有您」不僅排1檔，而且有周俊樂減十磅優勢，可以左右大局。

二重彩推介

第五場1顯心星拖3高明駿將4各取所需（單式一膽拖兩腳，共兩注，每注$10）

第八場9堅有料拖1心頭好4心中有您（複式馬膽一拖二，共四注，每注$10）

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