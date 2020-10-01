R8即場賠率啟示｜心中有您冇薛恩騎咁熱 恆駿寶駒睇臨場

第八場四班1400米：「心中有您」薛恩連輸兩場熱門，幕後終於醒覺。

今仗換十磅見習生周俊樂跑實屬明智，磅輕之餘，仲冇薛恩騎咁熱，由昨日最高7.2倍落到現時6.2倍，位置1.7倍，信心飛喇，好有把握贏番場，組合獨贏捧A2。

最強對手應係「恆駿寶駒」，今季跑咗兩次之後，今仗用返贏馬拍檔田泰安，昨日到現時21倍W，如臨場有飛落就似樣。

隔夜大熱門係「金元寶馬」，現時4.9倍W唔算太硬淨，但位置就相對勁，由昨日去到現時，票數都徘徊起1.2至1.6倍之間，位置機高。

「心頭好」W飛都逐漸追近「金元寶馬」，現時佢落到2.8倍大熱，投注佢嘅金額，起每個時段都多過「金元寶馬」，睇飛就似馬房出擊手法。

提供：4心中有您、3恆駿寶駒、1心頭好、9堅有料

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