沙田日賽｜巴度跑四場一冠三亞 仲有兩隻惡馬未出場

10月1日跑沙田日馬，今午最強騎師既非雷神亦非潘頓，而是來自法國的巴度。

這位30歲好手頭場雖有「銀時」搏輸屈居亞軍，但第二場隨即勝出「福多寶」，以取得個人季內第三Win。

巴度在第三、四場都無座騎，並於第五場恢復上陣，即以「暖在你心」跟台柱「顯心星」串Q。

他在第六場策騎冷馬「趣怡」後上入Q，個人累積今午暫出賽四次，豪奪一冠三亞不失Q，打造開季以來單日代表作。

今期尚餘四場賽事未跑，巴度有「大金庫」及「將悅」分戰第七及第十場，隨時又有佳作。

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