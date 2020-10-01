莫雷拉起孖｜再出轉谷 呂健威：我不安排獵狐章者上從化

今天（1日）中秋節跑馬，沙田馬場上演十場全草地賽，本地薑梁家俊雖然一早取得起孖佳績，但另外兩位洋將莫雷拉與巴度演出同樣不俗。

莫雷拉第五場贏完紅盤馬「顯心星」（方嘉柏馬房），之後一場的第五班1200米賽事，由他策騎的「獵狐章者」（呂健威馬房）在這一場14匹馬角逐場合突圍而出，雷神就此包辦第五口孖寶。

「獵狐章者」在港四季，上季贏谷戰開齋，如今則是首勝田草賽事，這匹六歲澳洲自購新馬季內兩次配雷神壓陣獲一冠一殿。

同場由巴度操刀之「趣怡」（方嘉柏馬房）臨場落飛着綠格成13倍開跑，結果後上殺入一席連贏配腳。

這匹四歲澳洲自購新馬服役首度入圍，法籍騎師巴度至此場為止，是日出賽四場獲一冠三亞全入連贏。

已連勝四次賽事的練馬師呂健威說：「『獵狐章者』上場跑得梗頸四，我有點失望，因為我預計牠會跑入前三甲，可惜未能如願。」

「此馬比較驚青，不太勇於在馬群中搵位上前，有時喜歡從外展開衝刺。」

「下場大有機會轉爭谷草賽事，如果真是跑谷草，我不會安排牠今場贏馬後上從化了。」

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至於跑獲第二至四名順序為「趣怡」、「友盈有款」與「電訊飛彈」。

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