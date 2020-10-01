馬會CEO推介｜國慶盃步速會較慢 錶之智能具有上佳競爭力

馬會CEO應家柏在其網誌說，周四（1日）第七場1000米三級賽國慶盃，預期早段步速較慣常慢。

排1檔及2檔起步的「怡昌寶寶」及「日日精彩」出閘後均會搶放，「錶之智能」及「大金庫」應會緊隨兩匹領放馬後。

「勝利風範」、「有理共想」及「旌暉」則會留後伺機後上爭勝。

「錶之智能」上仗季內初出沿途跟領放馬後，此駒曾於中段嘗試逼前，以致該段步速甚快，末段走勢一般，應家柏相信跑過該仗後當然有助提升狀態。

此駒於此程一出一勝，今仗將緊隨放頭馬競跑，可靜待適當時機上前發難，於莫雷拉胯下具有上佳競爭力。

「日日精彩」9月15日試閘，走勢相當輕鬆，為今仗季內首戰作準備。

此駒上季曾以出色姿態攻下1000米三級賽洋紫荊短途錦標，今次步速偏慢，憑著其前速應足以讓牠移向近看台一方的跑道，並佔取較有利的位置，亦具位望。

「旌暉」這匹九歲馬陣上仍能保持高水準演出，上仗角逐特首盃跑獲一席亞軍。

此駒上季跑過特首盃後，即在此賽事跑獲亞軍，而不少馬迷均會記得前季曾爆九十倍大冷勝出洋紫荊短途錦標。

「旌暉」今次與新勝而臨的「大金庫」亦可走入一席。

早前轉投苗禮德馬房的「怡昌寶寶」今次首度為其練者上陣，苗廐安排此駒角逐此賽而棄陣下周三（7日）跑馬地的二班1000米賽事。

「怡昌寶寶」自七月出賽後至今未曾試大閘，體重與上賽相比亦輕三十五磅，會觀望今仗的表現。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

​需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199