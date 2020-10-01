香港之光｜從練1300Win目前63歲 Tony有權超越大摩

被譽為香港賽馬之光的告東尼（Tony Cruz）騎而優則練，以兩種身份都做過冠軍。

上季他獲取從練第1,200Win當日（19年1月27日），憑 「時時精綵」贏三級賽百週年紀念銀瓶贈興 。

這天他於沙田馬場起孖贏夠從練1,300場頭馬，先是憑雷神策騎「錶之智能」勝出國慶盃三級賽，繼而以徒弟蔡明紹贏取「綫路勇駒」。

大摩已退休散倉，告東乃現役贏馬最多練馬師。

他雖已63歲，但如一直繼續維持上佳成績，便有條件步大摩後塵，獲馬會續牌練到70歲，從而有機會刷新大摩由保持的香港練馬師贏馬最多紀錄（1,735場） 。

告東尼從練1300Win進程

第100Win 05-12-98 名馬

第200Win 04-02-01 利中利

第300Win 29-03-03 特勇威

第400Win 06-11-04 新伯樂道

第500Win 26-02-06 夢寐以求

第600Win 12-01-08 鼓浪晨曦

第700Win 01-01-10 蓬萊仙子

第800Win 19-06-11 滿綵

第900Win 20-04-13 加州金獎

第1,000Win 01-02-15 萬事欣

第1,100Win 08-02-17 牛精叻仔

第1,200Win 27-01-19 時時精綵

第1,300Win 01-10-20 綫路勇駒

香港歷來千捷練馬師

大摩（已離職） 1,735Win

告東尼 1,300Win

蔡約翰 1,262Win

註︰成績計至今日賽後

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