賽馬新玩法｜玩二重彩 順序揀中頭二馬即收錢

潮流興復刻、復古，賭馬也不例外。

於60年代，有所謂「科加士」（Forecast）彩池，投注順序選中頭二馬就收錢，類似現有的連贏位彩池，不同的是後者唔使馬匹順序。

「科加士」停辦半個世紀後，今季換個新名翻生叫做二重彩，同現時三重彩、四重彩異曲同工，而且與單T結合為合併彩池，以提高馬迷所得回報。

跑馬仔變化多端，每場馬跑出頭四名，順序選中頭兩名即中二重彩，頭三名就中三重彩，頭四名則中四重彩。

每場賽事只得一匹頭馬（平頭另計），選中埋跑第二係邊隻好有挑戰性。

「科加士」於外國好流行，在英國同日本都有。

馬會近年推展匯合彩池，將海外注碼匯入香港，二重彩可謂啱晒外國馬迷口味。

唔少老友記都贊成復辦二重彩，好似年過80的資深馬迷周先生咁。

佢話當年每場賽事只得幾隻馬跑，「科加士」好易買中，馬迷好有成功感。

當年六駒或以下就開「科加士」，七駒或以上則開連贏，之後因出賽馬越來越多，「科加士」於1979年起取消。

勢估唔到相隔41年，「科加士」又同馬迷見面，今季推出的二重彩，初步市場反應唔錯，馬迷受落，今期（1日）沙田日馬繼續有得玩。

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