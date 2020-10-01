大眾開心｜今季首匹賽駒一出即勝 羅富全：主攻1200米

今日（1日）第四場田草1200米賽事，兩匹初出馬「一切順利」及「大眾開心」票數一直處於爭持狀態，最終前者臨場落飛成為3倍大熱。

然而蔡廐「一切順利」今仗全程被頂三叠，最終蝕位太多下無法貫注到尾而倒灶。

今仗由潘頓主轡的「大眾開心」形勢則好得多，出閘後守在中間有遮擋位置，在終點前超越放頭馬「英之友」掄元。

「大眾開心」成為今季首匹初出首戰即勝馬，此前最佳名次由丁廐「飛馬輝煌」在開鑼日（9月6日）奪得亞軍。

而容天鵬繼頭場「銀時」後再度屈居亞軍，今季仍未開齋。

羅富全說：「我多謝『大眾開心』的馬主願意給予耐性，此馬上季已抵港，因為腳部受傷休息了一年，今仗頭馬正可報答馬主支持。」

「『大眾開心』今場末段遲遲未望空，此駒陣上曾經失去平衝，一望空即交出竄勁，表現不錯，希望牠持續進步。」

「暫時我會部署牠主攻1200米，將來增程1400米應該沒有問題，但此駒究竟是否具備1600米的氣量，仍有待觀察。」

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第三、四名順序為「戰鬥英雄」及「喜駿之星」。

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