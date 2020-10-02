短途馬錦標｜大震撼子嗣有盲點 放聲歡呼學會放鬆

短途馬錦標於周日（4日）在日本中山競馬場舉行，在港設為S1-1場次受注。

本屆參賽馬中，以四歲雌馬「放聲歡呼」最受注目。

此駒被視為最有機會成為首匹攻下短途一級賽的「大震撼」（已故）子嗣。

這匹由藤澤和雄訓練的一哩佳駟迄今八戰五勝，其中兩奪一級賽頭馬，包括上仗於6月摘下安田紀念賽（1600米）冠軍，今次將作本身休後復出。

牠前仗於3月底首度挑戰短途賽事，出爭一級賽高松宮紀念賽（1200米），最終以一馬鼻位之差屈居亞軍。

「放聲歡呼」日前由騎師李慕華策騎，在美浦的木屑平地跑道上出操，以1分07.1秒跑畢1000米途程，表現出色。

此駒脾性剛烈，在出道初期往往難以訓練，惟藤澤和雄說：「馬兒現在顯得放鬆得多。」

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