馬匹評分｜一下子飆升至110分 錶之智能成今季加分最多頭馬

雖然今天（2日）屬中秋節翌日紅假，但馬會仍一如慣例，在賽馬日完成後第二天公佈最新馬匹的評分變動。

昨天（1日）的沙田草地日賽產生了10匹頭馬，全日重頭戲國慶盃二級賽冠軍「錶之智能」轉投告東尼馬房首捷捧盃，由於贏馬過程輕鬆，近乎收韁情況下大勝對手2.75馬位，換來11分加幅，為今季到目前為止，加分最多的一駒。

另外，兩匹名氣馬「顯心星」（方嘉柏馬房）與「高大威猛」（姚本輝馬房）勝後分別加8分及7分，前駒今仗沒上次加分多，但終於要升上第二班作賽。

昨日田草勝出馬評分增幅

馬名（最新評分）（加分）

飛馬輝煌（60）（+6）

福多寶 （76）（+5）

會展達人（54）（+5）

大眾開心（58）（+6）

顯心星 （88）（+8）

獵狐章者（35）（+7）

錶之智能（110）（+11）

心頭好 （65）（+6）

綫路勇駒（69）（+7）

高大威猛（94）（+7）

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