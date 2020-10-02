蔡約翰論馬｜傑彩繽紛曾北上受訓 今場可望跑入前列

蔡約翰馬房今季暫時勝出五場頭馬，周日（4日）將派五駒出賽沙田。

第十場二班草地1800米，蔡約翰出馬兩匹。

當中，「勁搏」續配莫雷拉，「傑彩繽紛」亦繼續由上次出賽騎師賀銘年壓陣。

「傑彩繽紛」在暑假曾上從化訓練，蔡約翰說：「『傑彩繽紛』去完從化，目前狀態理想，比上季更進一步。」

「其實『傑彩繽紛』上季尾一場跑谷草1650米，牠原本很有勝望，只可惜該場頭馬『與龍共舞』實在太強勁，結果只得亞軍。」

「『傑彩繽紛』今季復課後操練正常，今場可望跑入前列。」

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