田泰安｜停賽前夕心中有馬 一對東廐座騎不能忽視

早前因不小心策騎而被罰停賽兩日的田泰安，他選擇跑埋周日（4日）賽事才開始執行罰則，似乎對今戰心中有馬。

今次田泰安在兩場泥地賽事，替一對東廐馬「天天精彩」及「嘜誰嘜誰」效力，可望替騎者在停賽前數糊。

翻查紀錄，今季東廐馬三次角逐泥地賽全入前四名，當中兩匹配田泰安上陣的「天天精彩」及「加州凱歌」更非冠即亞，故此二人今期合作跑泥的兩匹馬俱有重視必要。

列陣第七場四班1650米「天天精彩」自從轉跑泥地後，四戰獲兩冠兩亞未失Q，而且皆由田泰安經手。

上仗若非起步漏閘留得較後，應可對頭馬「雙天至尊」帶來更大威脅，兩駒今次狹路再相逢，不過負磅差距縮窄，「天天精彩」只要唔再慢閘有力反先。

另外，第六場三班泥地1650米「嘜誰嘜誰」上場季內復出配潘頓大熱倒灶。

今場由田泰安接手初跑泥地賽，觀乎同父馬「傾心星」曾初跑泥地一哩勝出，「嘜誰嘜誰」雖然欠場地根據，不過亦不能忽視。

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