凱旋門大賽｜馬后成全寶排5檔 東洋名雌迪雅卓12檔

香港時間周日（4日）晚上，法國巴黎隆尚馬場將會舉行2400米一級賽凱旋門大賽。

在「心之所慕」退出後，將有15駒角逐此項經典賽事。

凱旋門大賽已進行排位抽籤，歐洲馬后「成全寶」抽到第5檔，目標是破紀錄地第三次贏凱旋門大賽。

至於上屆冠軍「樹林之靈」所排的第3檔，被莫雅策騎的「業界巨頭」奪得。

全場唯一日本代表「迪雅卓」落實由傷癒復出不久的英國前冠軍騎師史賓沙執韁，將排12檔出賽。

史賓沙與其他主要在英國出賽的騎師，賽前收到好消息，就是他們剛周日在法國上陣完畢後，回到英國不用隔離檢疫便可出賽。

在這情況下，他們將可參加10月9日在新市場馬場舉行的Future Champions Festival賽事。

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