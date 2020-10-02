泥地賽事｜一出即勝後冇再贏 蔡約翰：大軍閥例子較罕見

蔡約翰在周日（4日）沙田賽事出馬雖不算多，但五匹參戰馬包括今季已取勝的「凌駕」、「勁搏」再度登場，馬房整體陣容仍具競爭力。

提到列陣第七場四班1650米的五歲紐國自購新馬「大軍閥」，蔡約翰指出此駒是較罕見的例子。

練者表示：「通常在港一出即勝的馬，當有不俗的質素，可以扶搖直上。」

「當日『大軍閥』在港一出即勝後，跑了多次都未能重開勝門，因此我安排牠作不同嘗試。」

「例如今季我安排『大軍閥』試跑泥地，在1200米路程效果不錯，今戰是牠初爭泥地1650米，希望可以試出彩虹。」

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