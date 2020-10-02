希斯E系生力軍｜瑪神好運鬥心唔曳 同場對手請讓路

國際級名牌練馬師大衛希斯今季回流香港，成績令人期待，但練者自從在開鑼日（9月6日）起孖後，在9月其他賽事均食白果，表現令人感到失望。

希斯曾表示不想接收太多舊馬，源於他與香港其他練馬師都是朋友，不想因此損害大家感情。

於是希斯選擇主力引入新馬，一切從頭開始，並計劃用三年時間爭取冠軍頭銜，目前其馬房共有40多駒未曾在港出賽。

周日（4日）希斯將派其中兩匹今季才到港的E系列新馬上陣，包括「請讓路」及「瑪神好運」。

「請讓路」出自2018年澳洲殷利殊兩歲受訓馬拍賣會，成交價五萬澳元，在澳洲已由希斯訓練，在智朗馬場1000米試閘一次勝出。

此駒父系出自金拖鞋大賽及育馬錦標雙料一級賽冠軍Sebring，在港同父系馬包括「忠心勇士」，可見「請讓路」質素唔簡單。

「請讓路」將角逐周日四班草地1000米直路賽，有望憑速度食出頭糊。

「瑪神好運」則是屬於跑法主動的雌馬，在澳洲由華禮納訓練，分別贏出肯德百里1550米未勝馬賽、1350米溫爾的一班賽以及肯辛頓1400米雌馬的指標評分70讓賽。

其中，贏1400米一役，末段受壓下反先對手盡顯鬥心。

周日此駒將角逐三班1000米直路賽，有權一鳴驚人。

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