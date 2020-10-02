曈曨光彩｜潘頓IG發文點讚 四歲英國自購馬前景亮麗

周日（4日）設有十場泥草混合賽，告東尼馬房「曈曨光彩」將角逐二班1800米。

由於今仗只評負113磅，故上季贏馬功臣潘頓一定不能再騎。

然而這匹四歲英國自購馬明顯納入正軌，今季演出必可再進一步，而一哥潘頓上季替此駒取得在港首捷後，似乎對此駒相當有期望。

潘頓向來喜歡於社交網站分享個人生活點滴，不過他卻很少發佈馬匹動態，近期幾乎只有「時時精綵」及「美麗傳承」兩匹馬王贏馬後，騎者才會發文。

「曈曨光彩」雖然上季只勝出三班賽事，然而潘頓似乎對牠念念不忘。

這匹四歲英國自購馬，來港初期被不少人品評跑姿獨特。

上季尾最後一役初配潘頓，在三班谷草1800米以「時時精綵」式的中段發力跑法開齋後，騎者立即在Instagram發文對此駒表示良好評價。

由此可見「曈曨光彩」受到潘頓高度重視，今季可望大放異彩。

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