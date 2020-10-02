快活谷跑馬｜相隔兩星期夜賽回歸 有兩個高手冇份

對上一次跑夜馬是9月23日，相隔兩星期後，下周三（7日）將舉行本季第10次賽事。

當晚在跑馬地馬場將有八場夜馬上演，選用全闊A跑道，頭場開跑時間為7時15分。

騎師方面，兩大高手莫雷拉和田泰安早前因不小心策騎被罰，同由下周三開始停賽兩天，10月14日周三谷戰復出。

黃皓楠周日將是最後一天停賽，下周三恢復參賽。

下周三谷戰特別彩池，只六環彩有多寶累積，金額為266萬多元。

當晚賽事報名馬相當踴躍，屆時將以霍利時馬房出馬最多，共出八駒，牌面不弱。

當中，五班1000米王牌馬「爪皇轟天 」及四班1200米「勝感」各有可爭之道。

在三班1650米，時廐以「水箭龜」及「情趣」雙龍出海，有權勝出頭馬。

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