馬主杜偉強｜本地拍賣會大好友 周日確實雙龍出海

資深馬主杜偉強對於本地拍賣會一向十分支持，現役兩匹名下馬「喜進龍」及「喜佳龍」皆屬相關出品。

雖然此兩駒出自不同馬房，但卻同被安排於周日（4日）出賽沙田馬場，表現令人期待。

第八場「喜佳龍」身價420萬，本身至今取得三勝五位，總獎金約432萬，成就不錯。

今季「喜佳龍」改由方嘉柏接手訓練，結果早前轉廐初出即勝，證明馬主決定正確。

周日重返曾兩次贏馬的1400米，有力爭取連捷。

至於第七場「喜進龍」身價450萬，父系是世界馬王「范高爾」，估計有一定潛力。

「喜進龍」上季至今只跑過六仗，並於上仗首次取得獎金跑第五。

此駒今季競跑時明顯比上季集中，加上蘇偉賢已有「喜佳龍」轉方嘉柏馬房一出即勝，「喜進龍」養在賢廐當不會被安排嘆慢板，今場必拼無疑。

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