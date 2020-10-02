馬主杜偉強｜本地拍賣會大好友 周日確實雙龍出海

資深馬主杜偉強對於本地拍賣會一向十分支持，現役兩匹名下馬「喜進龍」及「喜佳龍」皆屬相關出品。
雖然此兩駒出自不同馬房，但卻同被安排於周日（4日）出賽沙田馬場，表現令人期待。
第八場「喜佳龍」身價420萬，本身至今取得三勝五位，總獎金約432萬，成就不錯。
今季「喜佳龍」改由方嘉柏接手訓練，結果早前轉廐初出即勝，證明馬主決定正確。
周日重返曾兩次贏馬的1400米，有力爭取連捷。
至於第七場「喜進龍」身價450萬，父系是世界馬王「范高爾」，估計有一定潛力。
「喜進龍」上季至今只跑過六仗，並於上仗首次取得獎金跑第五。
此駒今季競跑時明顯比上季集中，加上蘇偉賢已有「喜佳龍」轉方嘉柏馬房一出即勝，「喜進龍」養在賢廐當不會被安排嘆慢板，今場必拼無疑。
-----------------------------
邊個話財不入急門？
需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！
邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。
新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！
貸款額全數過戶，絕無手續費。
立即申請 : https://bit.ly/2ANcJlS
推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)
須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：1328/2020
查詢及投訴熱線：3199 1199