馬匹健康｜兩駒排位前退出 韋廐開齋馬發完燒已復操

有兩駒因健康出現問題不能出賽周日（4日）沙田日馬，分別為第四場及第六場原正選「明月昇輝」及「競駿披星」。

韋廐「明月昇輝」在今晨（2日）排位前因於9月29日發燒，退出周日第四場五班1400米，並由當時第一後備「叫關盈富」（蘇廐）補上參賽，成為該場10號馬。

屬於韋達從練開齋馬的「明月昇輝」季內兩戰皆北，日前出現發燒，今早有進行晨操，估計其健康已恢復。

容廐「競駿披星」因9月30日右前腿肌腱受傷，於排位前退出周日第六場三班泥地一哩，同場無後備馬補上，剩餘13駒參與競逐。

這匹四歲愛爾蘭自購馬在港四戰零獎金，如今又出現可大可小的肌腱傷患，前景可謂未許樂觀。

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