韋達馬房｜香港少數族裔 超靚血統日本PPG兩歲抵埗

馬會日前公佈有一匹來自日本的兩歲雄性自購新馬（PPG）抵港，馬主為楊紹信博士、張育德、黃德偉與何志強。

該駒烙號E222，跟方廐「好計」同主，本身出自父系2013年日本馬王「龍王」。

「龍王」競賽生涯出賽19場，成績13冠5亞1季，贏馬路程由1200米至1600米不等。

「龍王」服役期間先後九度揚威分級賽，包括於12及13年蟬聯1200米一級賽香港短途錦標。

前摩廐馬「花月良宵」（已退役）乃首匹「龍王」在港上陣子嗣，當時在大摩馬房出賽五次全數大敗，表現不濟。

至於日本自購新馬在港已久無建樹，對上一捷來自2004年文廐「紛喜悅」（已退役）勝出四班泥地1200米。

E222已加盟韋達馬房，尚未展開晨課操練。

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