葉楚航兩連勝｜專贏熱完身增程馬 中華之光行同一條路

葉楚航馬房連勝兩次賽事，相關頭馬皆有路可尋，如剛周日（9月27日）「紅旺」今季首兩仗跑1000米及1200米皆負，熱夠身增程跑1400米即輕勝。

剛周四（1日）「會展達人」季內初出跑1400米得第五，熱身後增程至1600米即一放而回，爆出13倍冷Win。

這兩匹頭馬共通點是熱身後增程一擊即中，今戰（4日）葉廐有第七場「中華之光」以類似部署拼勝。

此駒今季初出跑1400米，直路從原本包尾追至第六名過終點，造出23秒1全場最快末段時間。

這匹久沉馬已見復蘇，周日加程移師本身曾兩捷的泥地1650米，可期重開勝利之門。

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