葉楚航愛將｜潘頓上季贏同主馬 神朗金剛由佢發炮

葉楚航馬房今季首兩匹頭馬「晉神」及「紅旺」，皆由潘頓勝出，騎練合作良好。

星期日（4日）四班1000米，葉廐實力馬「神朗金剛」由潘頓接手發揮，可期交出好成績。

四歲澳洲自購新馬「神朗金剛」由資深馬主許晋奎擁有，他名下其他現役馬「神逸金剛」、「神火金剛」及「神亮金剛」均由葉楚航訓練。

潘頓上季曾勝出「神亮金剛」，對馬主及馬房皆有交代。

「神朗金剛」之父「未來夢想」，服役時九戰六勝，曾勝出莫尼大賽、中央公園錦標、七月盃、短途盃錦標及森林大賽五項G1。

「未來夢想」退役後曾在愛爾蘭、澳洲及法國配種，其中一匹子嗣「胡驥村」更曾勝一級賽傑克莫華大賽。

此駒上季來港後曾上陣一次，於谷草1000米由賀銘年策騎跑第九，但只負四身位，今季由潘頓操好先出，有力打響頭炮。

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