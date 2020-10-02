何澤堯欠運｜周日四駒抽外檔 又要度計扭轉乾坤

何澤堯剛周四（1日）交白卷，季內暫時勝出七場頭馬。
周日（4日）何澤堯將策九駒列陣，當中轉彎賽事，他其中四匹座騎抽到外檔起步。
包括第四場「陽明秋秋」（14檔）、第七場「神州福星」（12檔）、第八場「佳運來」（10檔）及第十場「好好瑪」（14檔）。
何澤堯季內曾勝12檔之「夢想成金」，且看今次能否使出取位工夫，為上述四駒扭轉乾坤。
何澤堯周日座騎排檔
場次 馬匹 排檔
一 總統之星 7
二 運來福星 2
四 陽明秋秋 14
五 勇敢動力 9
六 八太子 5
七 神州福星 12
八 佳運來 10
九 萬眾力得 9
十 好好瑪 14
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