何澤堯欠運｜周日四駒抽外檔 又要度計扭轉乾坤

何澤堯剛周四（1日）交白卷，季內暫時勝出七場頭馬。

周日（4日）何澤堯將策九駒列陣，當中轉彎賽事，他其中四匹座騎抽到外檔起步。

包括第四場「陽明秋秋」（14檔）、第七場「神州福星」（12檔）、第八場「佳運來」（10檔）及第十場「好好瑪」（14檔）。

何澤堯季內曾勝12檔之「夢想成金」，且看今次能否使出取位工夫，為上述四駒扭轉乾坤。

何澤堯周日座騎排檔

場次 馬匹 排檔

一 總統之星 7

二 運來福星 2

四 陽明秋秋 14

五 勇敢動力 9

六 八太子 5

七 神州福星 12

八 佳運來 10

九 萬眾力得 9

十 好好瑪 14

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