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何澤堯欠運｜周日四駒抽外檔 又要度計扭轉乾坤

15分鐘前
何澤堯今戰有四駒抽外檔起步

何澤堯剛周四（1日）交白卷，季內暫時勝出七場頭馬。

周日（4日）何澤堯將策九駒列陣，當中轉彎賽事，他其中四匹座騎抽到外檔起步。

包括第四場「陽明秋秋」（14檔）、第七場「神州福星」（12檔）、第八場「佳運來」（10檔）及第十場「好好瑪」（14檔）。

何澤堯季內曾勝12檔之「夢想成金」，且看今次能否使出取位工夫，為上述四駒扭轉乾坤。

何澤堯周日座騎排檔

場次　馬匹　　　排檔　　　　

一　　總統之星　　7

二　　運來福星　　2

四　　陽明秋秋　　14

五　　勇敢動力　　9

六　　八太子　　　5

七　　神州福星　　12

八　　佳運來　　　10

九　　萬眾力得　　9

十　　好好瑪　　　14

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何澤堯
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