大衛希斯｜希廐首次有PPG初出 請讓路具備比賽狀態

希斯旗下「精彩勇士」來港前曾由他訓練，結果馬兒於開鑼日（9月6日）在港首度代表希廐出賽即贏。

周日（4日）沙田賽事，希斯共出五駒。

其中，第五場四班草地1000米「請讓路」是匹四歲澳洲自購新馬（PPG），本身來港前亦是由當時仍在當地從練的希斯訓練。

此駒周日將作服役首戰，亦是重新在港成立的希廐首度有自購新馬初出，別具歷史意義。

希斯今晨（2日）受訪時說：「『請讓路』在澳洲時已有計劃來港服役。牠忠心肯跑，將來可以跑更長途程。」

「牠在港曾出試田草800米閘一放到底，本身有速度而且走勢悅目。我覺得牠目前已具備作戰狀態，因此沒有安排牠再多試閘，便部署上陣了。」

「『請讓路』在800米試閘展示高速，我認為將來馬兒可以扳至1600米。」

「此駒是我重臨香港開倉後，首匹初次上陣的自購新馬，希望可以交出好成績。」

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