新馬名字｜舊名也可重用 天池怪俠同主馬定名楚霸王

馬會最新公佈八匹新馬中英文名字獲准使用，當中涉及自購馬與自購新馬。

其中，方嘉柏麾下三歲自購新馬烙號E162，命名「楚霸王」，馬主為黃楚標。

資深的馬迷一定對這匹馬的名字不會陌生，事關「楚霸王」與早年同主另外一匹馬名一樣，今次屬於舊名重用。

當年的「楚霸王」在簡炳墀馬房出賽36次，合共獲得一冠五亞四季，唯一勝仗在田草1400米取得，另曾於1200米三級賽華商會挑戰盃，於時任騎師丁冠豪胯下跑入第二名。

其馬主黃楚標早前曾有「天池怪俠」58倍爆冷贏馬，且看這匹新版「楚霸王」有否霸氣。

烙號E115新馬命名「先兵」，馬主為黃言信。

此駒馬主養過百週年紀念短途盃一級賽前盟主「翩翩」（已退役）。

近年他都喜歡把愛駒交由蔡約翰所訓練，「先兵」也不例外。

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